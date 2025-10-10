В Северодвинске представят проект о полярных капитанах и летчиках

В его основе находятся документы, которые в 1960-1970-е годы собрали в музее школы №17

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Проект об известных полярных капитанах и летчиках, а также исследователях Арктики "Письма из высоких широт" представят в Северодвинске Архангельской области. Как рассказал ТАСС научный консультант проекта Василий Абрамовский, в основе его находятся документы, которые в 1960-1970-е годы собрали в музее школы №17, школьный музей переписывался самыми известными полярниками СССР, и те присылали школьникам фотографии, книги и даже уникальные документы, они хранились в фондах Северодвинского городского краеведческого музея 50 лет.

"У них было огромное количество респондентов, больше 100. Переписка велась с Героями Советского Союза Николаем Каманиным, Анатолием Ляпидевским, сыновьями капитана Владимира Воронина, капитана Бориса Ушакова, исследователями Арктики, челюскинцами, всеми звездами того времени. Им все отвечали, и в наше время это сохранилось в виде колоссального массива, во-первых, этих самых писем, написанных от руки. А еще это фотографии с автографами, книги, самые разные артефакты, которые все эти известные люди присылали", - сказал Абрамовский.

История началась в 1966 году, когда учитель географии Леонид Григорьев решил увлечь школьников Арктикой и предложил писать письма самым известным полярникам. Началось все с капитана Владимира Воронина, на улице имени которого находится школа. Воронин был капитаном ледокола "Георгий Седов", когда тот участвовал в спасении экспедиции Умберто Нобиле, открывал в Арктике ранее неизвестные острова. В 1932 году ледокольный пароход "Александр Сибиряков" под командованием Воронина выполнил первый в мире сквозной переход по Северному морскому пути за одну навигацию, Воронин был капитаном "Челюскина".

От родных знаменитого капитана в коллекции появилась фотография шести братьев Ворониных, кроме Владимира, в семье было еще пять братьев, и все они были капитанами. "Все шесть братьев сфотографированы в Архангельске в одной фотомастерской. Шесть человек, все капитаны, - поделился историк. - У Воронина есть интересное воспоминание. "Сибиряков" ремонтировался всю зиму в Японии, и на обратном пути он шел через Суэцкий канал. В Бискайском заливе он специально немножко подвернул для того, чтобы пересечься с архангельским лесовозом, который вез лес то ли во Францию, то ли в Италию. А капитаном на нем был его родной брат, они не виделись чуть ли не 15 лет. Они специально подвернули, из рупора покричали, типа, привет, Коля, привет, Володя. И разошлись опять на много лет".

В основном писали ученики седьмых-восьмых классов, и это было даже порой как "на деревню дедушке": "Москва, или Ленинград, или Архангельск, такому-то". Интересно, что письма доходили, а полярники отвечали, и делились адресами своих коллег, а также материалами из экспедиций.

"Например, Алексей Трешников, Герой Советского Союза, легенда, возвратившись из антарктического рейса, пишет северодвинским школьникам письмо: "Дорогие ребята, я очень рад, что вы проявили интерес к изучению Арктики, продолжайте в том же духе". Они следующим письмом ему задают вопрос, а не могли бы вы с нами поделиться какими-то своими фотографиями, книжками или артефактами, которые бы украсили наш музей? Он пишет: с удовольствием дарю вам фотографию, прикладывает ее в конверт на обороте автограф Трешникова", - привел пример собеседник агентства.

Сценарий потерянного фильма и фрагменты "Святого Фоки"

В проекте представлено и несколько историй. Одна из них связана с высокоширотной экспедицией 1930 года на ледокольной пароходе "Георгий Седов". Эта экспедиция впервые связала исследования Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Северной Земли, а также открыла несколько островов.

Капитаном был Воронин, руководителем - Отто Шмидт, а на борту находились практически все известные полярные исследователи того времени: Владимир Визе, Рудольф Самойлович, Нина Демме, а также представители творческих специальностей. Среди них режиссер Николай Кармазинский, один из первых советских кинодокументалистов. По итогам экспедиции он создал фильм "К белому пятну Арктики", картина считается первым глобальным репортажем-кинопутешествием. Но этот фильм утрачен, от него сохранились лишь фрагменты.

"И так получилось, что Николай Николаевич Кармазинский стал одним из корреспондентов, которые писали этим детям, и в том числе он отправил, помимо всяких разных фотографий, еще и сценарий своего фильма, который на сегодняшний момент является утраченным", - пояснил Абрамовский.

Еще проект представляет фрагменты судна "Святой великомученик Фока" экспедиции Георгия Седова, в Северодвинске сохранилась самая большая коллекция деталей шхуны. Они были найдены на острове Шилов в дельте Северной Двины.

Выставка в рамках проекта откроется 10 октября и будет работать до Нового года, а исследование архива планируется продолжить.