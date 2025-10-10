Суд отменил взыскание с картонно-бумажного комбината в Новосибирске

Сумма составляла 243 млн рублей за вред, причиненный почве

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение о взыскании с АО "Новосибирский картонно-бумажный комбинат" (НКБК) 243,6 млн рублей за вред, причиненный почве. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение", - говорится в карточке дела.

Исковое заявление к НКБК в 2024 году подало Сибирское управление Росприроднадзора. Ведомство указывало, что по результатам внеплановой проверки установило факт невыполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению другого негативного воздействия на окружающую среду, что привело к загрязнению почв неподалеку от предприятия отходами на площади 7,2 тыс. кв. м. В свою очередь защита комбината указывала на отсутствие проб почв на двух земельных участках, нарушение утвержденных методик проведения сравнений и исследований. Однако суд доводы ответчика отверг и поддержал иск. Впоследствии решение сохранила в силе апелляционная инстанция, однако кассация вернула дело на новое рассмотрение.

Летом 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли вблизи НКБК в поселке Красный Яр под Новосибирском. Позднее в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора ТАСС сообщили, что предприятие размещало в почве отходы IV класса опасности. В сентябре 2024 года сообщалось, что генеральный директор НКБК Игорь Диденко не признает вину по делу о нарушении правил об охране окружающей среды при производстве.