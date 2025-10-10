Депутат Матвейчев: опыт героев СВО будет влиять на новые поколения россиян

Парламентарий подчеркнул, что рождается новое философское течение, которое можно условно охарактеризовать как неоэкистенциализм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Опыт героев специальной военной операции, которые уже возвращаются и еще вернутся в регионы России, будет влиять не только на нынешнюю ситуацию в стране, но и на жизни нескольких следующих поколений, уверен депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"В разрезе поколений будет заметно [влияние СВО]. Опыт людей, которые у нас воевали в Великой Отечественной войне, в Первой мировой, когда-то с Наполеоном воевали и так далее - весь этот опыт у нас сохраняется. Это опыт победителей, опыт людей, которые воинское братство сохраняют, и все это влилось в наш культурный код. И ребята, которые на СВО, они тоже вольют в культурный код свой опыт", - сказал Матвейчев ТАСС.

Он подчеркнул, что из "нерва", которым для России стала спецоперация, рождается новое философское течение и новое направление мышления, которое можно условно охарактеризовать как неоэкистенциализм. И если экзистенциализм появился между Первой и Второй мировыми войнами и непосредственно связан с поиском ответов на вопросы предельных категорий - о жизни, смерти, смысле бытия и других, то его обновленный вариант может скорректировать вопросы и ответы.

По мнению Матвейчева, в ходе спецоперации идет поиск моральных ориентиров с опорой на те принципы, которые уже заложены в российском культурном коде. Он уверен: одним из ее итогов станет возрождение духовных ценностей и формирование общего "морального камертона", на который смогут ориентироваться не только россияне, но и жители других стран.

Собеседник агентства отметил, что подобное происходило и во время Великой Отечественной войны, когда моральные принципы советского солдата стали ярким противовесом тому, что совершали гитлеровцы. Подобный контраст заметен и сейчас: между российскими военнослужащими и представителями ВСУ, значительная часть которых придерживается неонацистских взглядов.

"Мы [Россия] защищаем не какой-то частный кусок земли - мы защищаем цивилизацию как таковую", - добавил собеседник агентства.