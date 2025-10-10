В Воркуте отменили занятия для младшеклассников из-за сильного ветра

Порывы ветра достигают 17-19 метров в секунду

СЫКТЫВКАР, 10 октября. /ТАСС/. Школы заполярной Воркуты Республики Коми отменили занятия для учеников с первого по пятый класс из-за сильного ветра порывами 17-19 метров в секунду, сообщило управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Воркуты.

Ранее главного управление МЧС РФ по региону объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Воркутинском районе до вечера 10 октября. Он будет достигать штормовых значений - 22 метров в секунду в порывах.

"В связи с экстренным предупреждением о неблагоприятном природном явлении принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях муниципального округа Воркута с первого по пятый класс"- говорится в сообщении управления.

По данным авиаметеостанции Воркуты, на 6:00 мск порывы ветра достигали 19 метров в секунду, температура составила ноль градусов. Днем ожидается от -1 до +4 градусов, ветер скоростью 9-14 метров в секунду, порывы до 17-19 метров в секунду.