В Крыму усилят слежку за деструктивными сообщениями молодежи онлайн

Для этого в республике приобрели новое комплексное программное обеспечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Госкомитет молодежной политики Республики Крым приобрел новое комплексное программное обеспечение для более тщательного и обширного мониторинга деструктивных сообщений молодежи в интернете, сообщил ТАСС глава комитета Алексей Зинченко.

"Вскоре в строящемся молодежном центре в Симферополе мы создадим кабинет киберволонтеров для мониторинга интернет-сети в поисках недостоверной информации или той, что связана с темами суицида, колумбайна, с работой ЦИПсО и прочих деструктивных сообщений. Благодаря победе в федеральном конкурсе мы смогли приобрести программное обеспечение для автоматического поиска такой потенциально опасной и недостоверной информации", - рассказал он.

По словам Зинченко, Республика Крым в течение 11 лет с момента вхождения полуострова в состав России является одним из ключевых объектов для недоброжелателей с Украины - в интернете распространяется очень большое количество недостоверной информации, прежде всего направленной на молодежь. Все сообщения и информационные "следы", оставленные молодежью в интернете, отслеживаются и оцениваются на предмет реальных рисков. Выявленную информацию госкомитет отрабатывает совместно с правоохранительными органами и комиссиями по делам несовершеннолетних.

Решением Верховного суда РФ от 2 февраля 2022 г. движение "Колумбайн" признано террористическим. Его деятельность в России запрещена.