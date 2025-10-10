В Москве в Международном конкурсе мастерства примут участие более 30 зарубежных педагогов

В финал вышли представители 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Малайзии, Молдовы, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 30 преподавателей-русистов из 13 стран примут участие в очном финале Международного конкурса профессионального мастерства, где поделятся своими педагогическими наработками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института русского языка им. А. С. Пушкина.

"В конкурсе приняли участие более 600 преподавателей русского языка из 30 стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. В финал вышли более 30 русистов из 13 стран - представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Индонезии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Малайзии, Молдовы, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, Узбекистана. Организаторы - Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина совместно с фондом "Русский мир", - сказали в пресс-службе.

В ходе отборочного онлайн-этапа участники выполняли тестовые задания и готовили устное сообщение в формате видеозаписи на портале Института Пушкина "Образование на русском". Задания были направлены на диагностику уровня владения русским языком, знаний в области литературы, истории и культуры России, а также на оценку компетенций в области преподавания русского языка.

Как рассказали в вузе, очный финал пройдет на базе Института Пушкина с 16 по 22 октября. Зарубежные преподаватели создадут авторские методические разработки для различных категорий учащихся с учетом их возрастных и социокультурных особенностей под руководством экспертов института.

Финалисты конкурса примут участие в XVII Ассамблее Русского мира, которая пройдет с 20 по 22 октября в Москве. Главной темой мероприятия станет "Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность, будущее". Победители получат дипломы и приглашения на участие в VI Костомаровском форуме в очном формате.