Polymarket оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира в 3%

Бывший глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, еще в январе посчитал вероятным, что в 2025 году награда будет присуждена Центрам экстренного реагирования Судана

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Вероятность того, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, составляет 3%. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket на 08:10 мск.

По его данным, шансы генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, а также гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) оцениваются в 1%. Сам Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премии, и утверждал, что "положил конец" многим войнам.

Бывший глава Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль, который каждый год составляет список возможных претендентов, еще в январе посчитал вероятным, что в этом году награда будет присуждена Центрам экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). По сведениям Polymarket, вероятность их победы составляет 18%.

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме 6 октября. Лауреата премии мира объявят в Осло 10 октября. На нее в 2025 году номинированы 338 кандидатов - 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и генсек ООН Антониу Гутерриш. Рекорд по числу претендентов был установлен в 2016 году - тогда их было 376.

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся, последний раз это произошло в 1972 году. Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".