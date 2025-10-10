В Кременчуге частично отсутствуют вода и свет

В Харькове ввели аварийные отключения электричества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водо- и электроснабжение частично отсутствует в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В Харькове, по данным издания, введены аварийные отключения света.

В свою очередь власти Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровске и области, а также о возникших там пожарах. Подробности пока не уточняются.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. В Киеве возникли проблемы с электро- и водоснабжением, осложнено движение метрополитена и пригородных поездов. Перебои со светом также наблюдаются в Днепропетровске и Сумах. В ряде регионов действуют аварийные отключения света.