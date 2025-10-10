В Москве в Едином центре поддержки оказали свыше 400 тыс. услуг участникам СВО и их семьям

Среди услуг доступны юридическая помощь, направление на диспансеризацию, помощь в вопросах реабилитации и протезирования, обеспечение техническими средствами реабилитации, психологическая поддержка, обучение, трудоустройство и другое

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей с момента открытия в 2023 году оказал более 400 тыс. услуг, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В центре в Береговом проезде оказывают комплексное сопровождение, направленное на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих и решение всех возникающих вопросов членов семей бойцов. С момента открытия здесь оказали свыше 400 тыс. услуг участникам СВО и их близким", - написал он.

Собянин уточнил, что здесь доступны такие услуги, как юридическая помощь, направление на диспансеризацию, помощь в вопросах реабилитации и протезирования, обеспечение техническими средствами реабилитации, психологическая поддержка, обучение и трудоустройство и другое. Отдельное внимание уделено детям, им обеспечивается внеочередное зачисление в детсады, бесплатное питание и продленка в школах, упрощенный порядок выплат. Кроме того, с 2023 года уже больше 1,6 тыс. подростков из семей участников СВО получили первый опыт работы в летнем профориентационном проекте "Стажировки".

"Президент России высоко оценил работу московского центра. Сегодня его опыт лег в основу проектов в регионах. В Москве система помощи выстраивается совместно с самими участниками СВО и их семьями", - добавил мэр.