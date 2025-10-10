Трамваи "Львенок-Москва" перевезли более 400 тыс. пассажиров в первый месяц работы

Автономный транспорт успешно совершил более 5 тыс. рейсов и проехал более 60 тыс. км

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первые в России автономные трамваи "Львенок-Москва", которые месяц курсируют по маршруту №90 от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала через Чистопрудный бульвар, перевезли уже более 400 тыс. пассажиров. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С момента запуска инновационным транспортом воспользовались более 400 тыс. пассажиров. Автономные трамваи успешно совершили более 5 тыс. рейсов и проехали более 60 тыс. километров. Запуск автономного трамвая на маршруте №90 - это еще один шаг к реализации стратегии по развитию экологичного и инновационного городского транспорта. В будущем планируем расширять сеть автономных трамвайных маршрутов", - сказал он, комментируя итоги первого месяца работы трамваев.

Новый участок по проспекту Академика Сахарова стал первым в России, где трамваи курсируют на автономном ходу без контактной сети. До открытия новой трамвайной линии здесь не было наземного городского пассажирского транспорта - работники многочисленных офисов передвигались от ближайших станций метро и МЦД пешком.

Линия связала Площадь трех вокзалов и Павелецкий вокзал: впервые в современной истории здесь заработал наземный городской транспорт. Маршрут №90 проходит от станции метро "Сокольники" через станцию Митьково МЦД-3, метро "Красносельская", "Комсомольская", станцию Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4, улицу Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, станции метро "Чистые пруды", "Новокузнецкая" и "Третьяковская" до Павелецкого вокзала.

По маршруту курсируют 20 современных вагонов "Львенок-Москва". Автономная система основана на использовании накопителей энергии: трамваи заряжаются на участках с контактной сетью. Протяженность маршрута №90 составляет 9 км, из которых 2,1 км трамваи проезжают на автономном ходу.