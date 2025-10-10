CBOS: половина опрошенных поляков считает помощь беженцам с Украины чрезмерной

При этом 8% из них считают, что украинским беженцам вообще не следует платить никаких пособий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Половина польских граждан считает помощь, оказываемую в Польше беженцам с Украины, чрезмерной, а пособия - слишком высокими. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром CBOS (Centrum Badania Opinii Spolecznej).

По этим данным, такой точки зрения придерживаются 50% опрошенных. При этом 8% из них считают, что украинским беженцам вообще не следует платить никаких пособий.

За продолжение помощи украинским беженцам в нынешнем объеме выступают 46% респондентов.

Авторы отчета отмечают, что начиная с 2023 года отчетливо прослеживается тенденция роста негативного отношения к объемам помощи приезжим с Украины.

Опрос проводился 11-25 сентября во всей Польши с участием 969 человек старше 18 лет.