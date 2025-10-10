В Новороссии и Донбассе создали 10 библиотек с помощью новосибирских специалистов
НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. В Новороссии и Донбассе создали 10 модельных библиотек при участии специалистов из Новосибирской области. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.
"На территории Херсонской области и на территории Беловодского района ЛНР в активном взаимодействии нашего проектного офиса и библиотекарей этих регионов разрабатывались проекты, и уже десять библиотек было создано в 2023-2025 годах", - сказал он.
Замминистра уточнил, что успешный опыт проектного офиса Новосибирской государственной областной научной библиотеки отметили на федеральном уровне и в результате офис стал одним из кураторов создания модельных библиотек в Донбассе и Новороссии. По данным сайта Минкультуры Новосибирской области, при поддержке местных специалистов готовились заявки на конкурс, тематические концепции модернизации для шести библиотек Херсонской и Запорожской областей на основании локальной идентичности территории. Дизайн-проекты создавались при участии специалистов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Также по проекту "Обмен опытом" было создано шесть дизайн-проектов.
Всего в Новосибирской области работают 835 муниципальных и государственных библиотек. Регион лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству модельных библиотек - всего сейчас существует 40 таких объектов.