В Новороссии и Донбассе создали 10 библиотек с помощью новосибирских специалистов

Заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев отметил, что успешный опыт проектного офиса Новосибирской государственной областной научной библиотеки отметили на федеральном уровне

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. В Новороссии и Донбассе создали 10 модельных библиотек при участии специалистов из Новосибирской области. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

"На территории Херсонской области и на территории Беловодского района ЛНР в активном взаимодействии нашего проектного офиса и библиотекарей этих регионов разрабатывались проекты, и уже десять библиотек было создано в 2023-2025 годах", - сказал он.

Замминистра уточнил, что успешный опыт проектного офиса Новосибирской государственной областной научной библиотеки отметили на федеральном уровне и в результате офис стал одним из кураторов создания модельных библиотек в Донбассе и Новороссии. По данным сайта Минкультуры Новосибирской области, при поддержке местных специалистов готовились заявки на конкурс, тематические концепции модернизации для шести библиотек Херсонской и Запорожской областей на основании локальной идентичности территории. Дизайн-проекты создавались при участии специалистов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Также по проекту "Обмен опытом" было создано шесть дизайн-проектов.

Всего в Новосибирской области работают 835 муниципальных и государственных библиотек. Регион лидирует в Сибирском федеральном округе по количеству модельных библиотек - всего сейчас существует 40 таких объектов.