В Самарской области нашли захоронения возрастом около 3,5 тыс. лет

Найденные артефакты передадут в музеи

САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили древние захоронения возрастом около 3,5 тыс. лет при раскопках курганов в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"На территории логистического парка "Преображенка-2" в Волжском районе расположены курганы, которые включены в перечень объектов культурного наследия. В этом году на площадку парка для проведения раскопок были привлечены археологи агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области. Обследуя курганы, они обнаружили древние захоронения, возраст которых предварительно оценивается примерно в 3 500 лет", - написал он.

По информации Федорищева, среди находок есть захоронение статусного представителя срубной культурно-исторической общности животноводов, которое относится к периоду позднего бронзового века, и сарматское захоронение воина-кочевника периода раннего железного века. Рядом с останками обнаружено оружие, глиняная посуда, ювелирные изделия.

"Все найденные предметы говорят о высоком уровне развития ремесел и бронзолитейного дела у населения", - отметил губернатор. Он добавил, что найденные артефакты передадут в музеи.