Соцфонд уточнил правила установки секретного кода для пенсий и льгот

В частности, код должен состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр, при этом общая длина кода не должна превышать 10 символов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России подготовил правила установления секретного кода, чтобы проверить свой пенсионный счет, уточнить размер пенсии или остаток средств материнского капитала с помощью единого телефонного номера. Об этом свидетельствует приказ фонда, который изучил ТАСС.

При этом такая возможность появилась у россиян еще до 2020 года, и активно использовалась во время пандемии коронавируса, когда по всей стране были введены ограничения.

В таких случаях можно обратиться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Операторы предоставляют консультации по пенсионным и социальным вопросам, но для получения персональных данных, таких как информация о счетах, требуется подтверждение личности.

Так, для установки секретного кода нужно лично обратиться в любой территориальный орган Соцфонда. Секретный код должен соответствовать следующим требованиям - состоять из букв русского алфавита и (или) арабских цифр, при этом общая длина кода не должна превышать 10 символов.

Также есть вариант ответа на секретный вопрос - девичья фамилия матери, любимое блюдо, кличка домашнего питомца, любимый писатель или номер школы, которую закончили.