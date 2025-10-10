Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о плановой госпитализации артистки

Она пробудет в больнице три-пять дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована планово, она пробудет в больнице три-пять дней. Об этом в беседе с ТАСС сообщила дочь артистки Ольга.

"Это плановая госпитализация. Было выдано направление из поликлиники на чек-ап, никакой экстренной госпитализации. [Выпишут] через 3-5 дней", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы артистку экстренно госпитализировали с жалобами на острые боли в сердце и тахикардию.