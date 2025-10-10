Россияне почти в два раза чаще стали интересоваться сельским туризмом

По данным аналитиков сервиса "Яндекс путешествия", наиболее востребованными среди регионов с развитым сельским туризмом оказались Москва и Московская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на отдых в сельской местности вырос практически в два раза осенью 2025 года, следует из исследования сервиса "Яндекс путешествия", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Этой осенью наблюдается растущий интерес к формату деревенского отдыха: количество бронирований на фермах и глэмпингах в сельской местности год к году вырос на 89%, то есть почти в два раза", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, наиболее востребованными среди регионов с развитым сельским туризмом оказались Москва и Московская область (39,2% от всех осенних "деревенских" бронирований на сервисе) и Тульская область (22,7%). Далее с большим отрывом следуют Владимирская область (5,5%), Тверская область (5%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%).

Кроме того, с прошлой осени наибольший рост спроса отмечается на сельские маршруты в Пензенской области - количество бронирований увеличилось на 45% год к году. Также существенно вырос спрос в Псковской, Смоленской областях и Чувашской Республике - на 40%, а в Воронежской области - на 36%.

Самым выгодным направлением для сельского отдыха в сентябре-ноябре 2025 года стала Республика Крым - средняя стоимость ночи на ферме в регионе составляет 3 230 рублей. Также востребованы Краснодарский край с ценой 5 375 рублей, Мурманская область (6 150 рублей), Ярославская (6 500 рублей) и Тверская (6 960 рублей). При этом стоимость ночи на фермах, в коттеджах и других объектах размещения год к году снизилась в Краснодарском крае (-25%), а также во Владимирской (-13%) и Тульской (-12%) областях.

Большинство поездок в сельскую местность в грядущее межсезонье - короткие и заранее спланированные. В среднем россияне отправляются в такое путешествие втроем, бронирование оформляют примерно за месяц, а на месте проводят два дня.