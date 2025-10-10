В Приморье площади лесных пожаров сократились в 1,6 раза

При этом общее количество природных пожаров в регионе увеличилось

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров сократилось на территории Приморья, их площадь уменьшилась в 1,6 раза в сравнении с прошлым годом. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщил заместитель министра лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края Максим Таранов.

"На сегодняшний день на территории лесного фонда ликвидированы 205 лесных пожаров на площади 7 035 га. Для сравнения, в прошлом году количество пожаров было 244, и площадь этих пожаров составляла 11 885 га, - сказал Таранов.

При этом общее количество природных пожаров в Приморье увеличилось. По словам заместителя начальника отдела административной практики ГУ МЧС России по Приморскому краю Кристины Каменевой, с начала года в регионе было зарегистрировано 4,6 тыс. природных возгораний. За аналогичный период прошлого года пожаров было 3,7 тыс. Большинство возгораний происходят на землях населенных пунктов.

"Нужно говорить о комплексном подходе, потому что профилактика проводится и с нашей стороны, и муниципалитеты проводят. Кроме того, положительную практику играет политика Приморского края, в том числе губернатора, который софинансирует работу лесопожарных формирований, и наши ребята тушат многие пожары на землях иных категорий, которые угрожают землям лесного фонда", - отметил Таранов в ходе пресс-конференции.

По словам министра, это способствует тому, что возгорания на территории лесного фонда своевременно не допускают.