У берегов Канады обнаружили 4,5-метровую белую акулу

В последний раз эту акулу видели летом у берегов американского штата Массачусетс

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Самец белой акулы рекордных размеров, когда-либо зафиксированных человеком в Атлантическом океане, обнаружен у берегов Канады. Об этом сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на некоммерческую научно-исследовательскую организацию Ocearch.

Организация утверждает, что почти 4,5-метровый самец акулы, получивший прозвище Претендент, является крупнейшей мужской особью этого вида, когда-либо зафиксированной человеком в районе Атлантики. В январе примерно в 70 км от побережья американского штата Флорида специалисты Ocearch поймали Претендента и оснастили его спутниковым трекером, чтобы отслеживать перемещения хищника.

В последний раз эту акулу видели летом у берегов американского штата Массачусетс, после чего в течение 73 дней она проплыла 1 400 км на север в сторону залива Святого Лаврентия, расположенного у побережья канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В среднем Претендент преодолевал 19 км в сутки. Отмечается, что точное местоположение акулы отследить крайне трудно, так как она редко всплывает на поверхность, где можно хорошо "поймать" сигнал передатчика.

Как рассказал основатель Ocearch Крис Фишер, белые акулы достаточно редко встречаются в Северной Атлантике, в основном обитая в более теплых южных широтах. Специалист полагает, что в канадские воды хищник заплыл в поисках пищи - тунца и тюленей.

Самки белой акулы крупнее самцов, их длина может достигать 4,8 метров, тогда как размеры самцов обычно варьируются от 3,4 до 4 метров.