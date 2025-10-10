Туристы в Сочи не обращались за помощью из-за непогоды

Также в штатном режиме работает вся городская инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Отдыхающие в Сочи не обращались за помощью на фоне обрушившейся на курорт непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

Залповые ливни обрушились на Сочи и Сириус с четверга, в результате непогоды на федеральной территории подтопило дороги и придомовые территории, две семьи эвакуированы в пункт временного размещения. На фоне ухудшения погодных условий власти временно ограничили отдых и купание на пляжах.

"Все штатно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об обращениях туристов за помощью на фоне непогоды в Сочи.

Также в штатном режиме работает вся городская инфраструктура, добавили в администрации.

Штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе действует до 11 октября, ожидаются сильные дожди с грозой и шторм на море.