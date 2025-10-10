В Херсонской области отремонтируют 39 мостов до 2030 года

На эти цели будет выдано около 8 млрд рублей

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Около 8 млрд рублей будет выделено на ремонт 39 мостов в Херсонской области до 2030 года. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Разработана программа капитального ремонта мостов. До 2030 года должно быть восстановлено 39 объектов на сумму 8 млрд рублей. На 2026 год запланирован ремонт 11 мостов на сумму 3 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что, кроме мостов, внимания требует и другая логистическая инфраструктура. В частности, порты, которые сейчас не работают из-за боевых действий. "Поручил поддерживать порты Геническа и Скадовска. Их нельзя забрасывать, даже если они не работают из-за боевых действий. В будущем порты станут важным фактором развития экономики региона", - добавил он.