В центре Перми началось строительство второй очереди моста через реку Егошиху

Все работы на Средней дамбе планируется завершить в 2027 году

ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство второй очереди моста через реку Егошиху стартовало в центре Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"В краевой столице началось строительство второй очереди моста через реку Егошиху. <…> Строительство второй очереди поможет разгрузить действующий мост", - сообщил Махонин.

Первая очередь моста, которую местные жители называют Средней дамбой, была построена в 2004 году. Она соединяет Свердловский и Мотовилихинский районы Перми, ежедневно здесь проезжают более 40 тыс. машин. Работы по строительству второй очереди мостового перехода были остановлены после строительства первой очереди.

Сейчас на месте строительства возводят опоры моста, забетонирована первая свая глубиной 33 м, что равнозначно высоте 11-этажного дома. Всего будет построено девять опор - по шесть свай в каждой, смонтированы балки пролетного строения, обустроено мостовое полотно, тротуары и освещение. Предполагается, что после завершения всех работ мост расширится с четырех до шести полос.

После этого, по словам губернатора Прикамья, планируется обновить и первую очередь моста - будут усилены опоры, чтобы адаптировать конструкцию к постоянно растущим транспортным нагрузкам. Также будет заменено мостовое полотно и барьерное ограждение первой очереди моста. Все работы на Средней дамбе планируется завершить в 2027 году.