В ГД внесли законопроект о взыскании средств за капремонт управляющими компаниями

Зачастую лица с задолженностью за ЖКХ уклоняются и от взносов на капремонт, отмечают авторы документа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности передавать функции по начислению взносов за капремонт и по взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Среди авторов в том числе первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Предлагается дополнить Жилищный кодекс РФ нормой о праве регионального оператора передавать функции по начислению взносов за капремонт в многоквартирном доме, а также по взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании.

Действующее законодательство предусматривает, что функции регионального оператора по учету начисленных и уплаченных взносов вправе выполнять государственные бюджетные или казенные учреждения, делегирование перечисленных функций частным юридическим лицам не предусмотрено. Взыскание задолженностей отнесено исключительно к компетенции регоператоров. "Подобное регулирование создает ситуацию искусственного ограничения оборотоспособности задолженности по взносам на капитальный ремонт, а равно препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капитального ремонта. В большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют государственные бюджетные или казенные учреждения, имеющие необходимое кадровое и технологическое обеспечение", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, зачастую лица с задолженностью за ЖКХ уклоняются и от взносов на капремонт, отмечают авторы проекта. "Объединение претензионно-исковой работы по взысканию проблемной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и внесения взносов на капитальный ремонт снизят нагрузку на суды и Федеральную службу судебных приставов, а также уменьшит судебные издержки кредиторов", - следует из пояснительной записки.