Кравцов: "Наука 0+" способствует ранней профориентации школьников

Международный фестиваль также помогает формировать российскую сферу исследований, отметил министр просвещения РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на роль международного фестиваля "Наука 0+" в ранней профориентации школьников и формировании отечественной сферы исследований. Видеообращение главы ведомства к участникам события опубликовано на сайте фестиваля.

10 октября в Москве стартует 20-й по счету международный фестиваль "Наука 0+". Он пройдет 10-12 октября на более чем 100 площадках.

"Важно, что в фокусе внимания организаторов фестиваля - работа с учащимися школ. Благодарю Московский государственный университет и его ректора - академика Виктора Антоновича Садовничего - за создание этого замечательного проекта. Он способствует ранней профессиональной ориентации, формирует будущее отечественной сферы исследований и разработок, создает интеллектуальную элиту завтрашнего дня", - отметил Кравцов.

Министр выразил уверенность, что "Наука 0+" продолжит оставаться ярким событием в жизни страны и мирового научного сообщества на протяжении многих лет.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

