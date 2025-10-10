В Москве количество аварий с участием байкеров снизилось на 15% за 10 лет

За девять месяцев 2025 года было зафиксировано 857 случаев, за аналогичный период 10 лет назад - 1 004, уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Количество ДТП с участием мотоциклистов в Москве сократилось на 15% с 2015 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 2015 года число ДТП с участием водителей мотоциклов снизилось на 15%", - сказал он.

За 9 месяцев текущего года было зафиксировано 857 случаев, за аналогичный период 10 лет назад - 1 004, уточнил заммэра. В этом году аварии с участием мототранспорта происходят чаще всего из-за несоблюдения очередности проезда - 217 раз, нарушения правил перестроения - 188 раз, превышения скорости - 157 раз, нарушения дистанции - 88 раз, проезда на красный сигнал светофора - 40 раз.

Для снижения аварийности в городе установлены более 1,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые развернуты по направлению движения потока. Специалисты Центра организации дорожного движения проводят разбор мест, где часто происходят ДТП, анализируют каждый участок с аварийностью и проектируют изменения для улучшения движения на столичных дорогах, чтобы сделать их более безопасными. Например, корректируют скоростной режим, устанавливают и обновляют светофоры, добавляют островки безопасности для прикрытия съездов для того, чтобы водители аккуратно и безопасно съезжали на магистрали.

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что в столице зарегистрировано порядка 110 тыс. мотоциклов, их число ежегодно увеличивается на 30%. Ежегодно в Москве проводятся мотопарады, мотофестивали и мотозаезды, которые призваны привлечь внимание жителей города к безопасности дорожного движения и мотокультуре столицы, показать, что водители автомобилей и мотоциклов должны вести себя на дороге одинаково внимательно.