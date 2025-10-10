ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 79%

Деятельность правительства России одобряют 48,7% респондентов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 29 сентября по 5 октября, составляет 79,2%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ, исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса (плюс 0,1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п.п. и составляет 75,3%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,7% опрошенных (плюс 0,8 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,4% респондентов (минус 0,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (плюс 0,4 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,5% (плюс 0,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,3% (минус 1,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,2% (минус 1,9 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,7% (плюс 0,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,8% (минус 0,6 п.п.), КПРФ - 10,1% (плюс 0,4 п.п.), ЛДПР - 11,2% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,3% (плюс 0,7 п.п.), "Новых людей" - 8,2% (минус 0,4 п.п.).