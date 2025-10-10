В Нижегородской области прогнозируют увеличение урожайности на 20-25%

Также в регионе продолжают наращивать объемы экспорта

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объем урожая в бункерном весе по итогам уборочной кампании в этом году на 20-25% выше по сравнению с результатами прошлого года. Об этом ТАСС на агропромышленной выставке "Золотая осень" сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов.

"Общий объем урожая именно в бункерном весе, пока мы подвели итог еще в бункерном весе, потому что идет обработка. Поэтому пока в бункерном весе мы получили на 20-25% больше [объем урожая]", - сказал он.

Хомутов отметил, что в этом году собрали более 2 млн тонн зерна с показателями средней урожайности порядка 31-33 центнеров с га. "Это хорошая для нас урожайность, но еще подводим итоги. В этом году, опять же, скажу, что поработали наши сельхозтоваропроизводители хорошо - площадь была засеяна больше, чем в прошлом году. Поэтому в следующем году будем стараться также превзойти итоги этого года. Главное, чтобы позволила погода", - подчеркнул замминистра.

Хомутов также сообщил, что в регионе продолжают наращивать объемы экспорта. Так, по его словам, основная доля приходится на экспорт масложировой продукции.

Замминистра подчеркнул, что продукция АПК региона экспортируется сегодня в более чем 45 стран, включая Китай, Казахстан, Монголию и Узбекистан. "У нас встречи проходят, в принципе, наверное, еженедельно <…> с представителями различных стран. Например, недавняя встреча с Республикой Сербской, две недели назад была встреча с Сенегалом. <…> Мы нацелены на результат по взаимодействию как в экспортном плане, так и в плане технологии экспорта и услуг", - добавил Хомутов.

О выставке

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

