Русский дом отметил устойчивый интерес к российскому образованию в Туркмении

На 2026-2027 учебный год в рамках правительственной квоты предусматривается обширный блок дополнительного профессионального образования - от двух недель до полугода

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Спрос на российское образование остается стабильно высоким в Туркмении. Об этом сообщила журналистам первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

"Мы отмечаем ежегодно, что спрос на фундаментальное российское образование стабильно высокий. Только в системе Education in Russia регистрируются более 2,5 тысячи человек на 500 квот, которые выделяются по линии правительства РФ. По-прежнему остаются топовыми специальностями при выборе туркменистанских абитуриентов - это медицинские специальности, педагогические науки, лингвистика, информационные технологии, информационная безопасность, а также экономика", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, в кулуарах международной выставки "Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства".

Зайцева добавила, что квоты не покрывают существующий в Туркмении спрос на российское образование. "Естественно, далеко не покрывает потребности, которые есть в стране, и ребята уезжают в Российскую Федерацию для получения высшего образования по собственному желанию, в том числе и на контрактной основе. Более 50 тыс. человек вообще, студентов с первых по выпускные курсы, обучаются в различных вузах во всех регионах нашей страны", - пояснила она.

Собеседница также уточнила, что на 2026-2027 учебный год в рамках правительственной квоты предусматривается обширный блок дополнительного профессионального образования - от двух недель до полугода - в различных форматах (очно, заочно, очно-заочно) - по русскому языку. "Просто потрясающие возможности для студентов, преподавателей, людей, которые работают и используют в своей деятельности русский язык. Большое количество российских вузов представляют эти программы в разных регионах. Можно выбрать, как говорится, на свой вкус и цвет ту тему, которая нужна", - отметила Зайцева.

Выставка открылась в пятницу в Ашхабаде, она приурочена к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, который отмечается ежегодно 10 октября. Мероприятие продлится по 12 октября, в нем также принимают участие компании и вузы из Белоруссии, Турции, Узбекистана, Европейского союза и других стран.