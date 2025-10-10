На курорте "Красная Поляна" выпал снег

Сезон катания откроют в начале декабря

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Снег выпал на курорте "Красная Поляна" в Сочи на высоте более 2,2 тыс. метров над уровнем моря, это первый снегопад в текущем сезоне, сообщили журналистам в пресс-службе курорта. Старт катания запланирован на первую декаду декабря.

Первый снег в горах Сочи выпал 19 сентября, курорт "Роза Хутор" объявлял о завершении летнего сезона в ноябре и старте зимнего - в декабре. В прошлом году первый снег в Сочи выпал в горах на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря 17 октября - примерно на неделю позднее, чем в 2023 году. Тогда "Красная Поляна" традиционно первой открыла горнолыжный сезон - 6 декабря.

"На высоте более 2 200 метров над уровнем моря, а также в уникальной зоне Цирк-2 зафиксирован первый в этом сезоне снегопад. <…> Анализируя текущие погодные данные, в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также можно планировать на первую декаду декабря", - рассказали в пресс-службе курорта.

Там уточнили, что на текущий момент осадки не образуют устойчивый снежный покров, который нужен для катания. При этом ночные температуры на высоте опускаются до -1, а дневные не превышают +3.

По данным курорта, бронирования на предстоящий зимний сезон в январе и феврале сохраняются на уровне прошлого года, прирост на 5% ожидается в марте.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.