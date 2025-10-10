WP: США могут выделить $50 млн на защиту белых медведей в Гренландии

Кроме того, американская администрация может направить $25 млн на защиту снежных барсов в Непале

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может выделить $50 млн на защиту популяции белых медведей в Гренландии, а также $25 млн на защиту снежных барсов в Непале. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как отмечает издание, эти планы "вступают в яркое противоречие с осуществляемым параллельно сокращением гуманитарных и природоохранных программ, которые считают несовместимыми с политикой "Америка прежде всего" Дональда Трампа". Соответствующие предложения обсуждаются в Госдепартаменте с середины сентября. "Этот шаг поразил дипломатов и выборных чиновников из США и других стран, а также ученых, которые работают над программами по сохранению популяций этих животных", - пишет газета.

Отдельно издание обращает внимание на тот факт, что Трамп ранее неоднократно заявлял о желании сделать Гренландию частью США, несмотря на то, что правительство Дании и руководство ее автономной области Гренландия отвергли эту идею.

В Госдепе подтвердили, что такие программы обсуждаются в ведомстве, но отметили, что делают это потому, что Конгресс уже одобрил финансирование программ биоразнобразия. "Государственный департамент соблюдает законодательство и не может поменять расходные части бюджета на 2024-2025 финансовый год, поэтому мы изучаем креативные способы следовать закону, но при этом продвигать стратегические интересы нашей страны", - заявили в ведомстве. Там пояснили, что сотрудники ведомства хотят выявить возможности для укрепления экономических и дипломатических связей с ключевыми партнерами и при этом продвигать цели внешней политики Трампа.

Исследователи, которые занимаются проблемой сохранения популяции белых медведей в Гренландии, изумлены планами Госдепа, пишет газета. По их словам, предложенные суммы значительно выше тех, которые выделялись на эту программу ранее. Ученые даже сомневаются, что смогут освоить весь бюджет. Гренландский Институт природных ресурсов выделяет на изучение популяции белых медведей меньше $500 тыс. в год, в регионе насчитывается 3 тыс. особей этого вида.

По данным газеты, всего администрации США и Госдепу доступны для финансирования приоритетных для Трампа программ $2 млрд бюджета Агентства США по международному развитию (USAID), работа которого была приостановлена в феврале. Помимо природоохранной деятельности, средства могут направить на "поддержание мира между Азербайджаном и Арменией", борьбу с "марксистскими, антиамериканскими режимами" в Латинской Америке, пишет газета.