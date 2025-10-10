Прокуратура Москвы инициировала ремонт в квартире участника СВО после пожара

Ход и завершение ремонта, восстановление прав участника военнослужащего и жителей дома находятся на контроле

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы провела проверку, по результатам которой управляющая компания начала ремонт в пострадавшей от пожара квартире участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, на личный прием к прокурору Москвы Максиму Жуку обратился представитель военнослужащего. Мужчина сообщил, что в результате пожара в жилом доме на Мытной улице сильно пострадала квартира военнослужащего, а работы по ликвидации последствий происшествия не проводятся. "По поручению прокуратуры Москвы организован осмотр общедомового имущества и квартиры, доводы заявителя подтвердились. После вмешательства прокуратуры столицы управляющая компания приступила к ремонту в доме и восстановительным работам в квартире военнослужащего", - говорится в сообщении.

Собственник квартиры находится в зоне проведения СВО.

В прокуратуре отметили, что ход и завершение ремонта, восстановление прав участника СВО и жителей дома находятся на контроле.