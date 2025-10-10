Главы министерств здравоохранения Таджикистана и РФ подписали дорожную карту

Сотрудничество намечено на 2026-2027 годы

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи в Душанбе подписали дорожную карту на 2026-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба таджикского министерства.

По его данным, реализация документа позволит обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества двух ведомств в рамках межправительственного соглашения между Таджикистаном и Россией в сфере здравоохранения, медицинского и научного образования, подписанного в 2023 году. Абдуллозода высоко оценил поддержку российской стороны в подготовке специалистов для республики. "Мы ценим помощь и поддержку России в подготовке специалистов, продвижении научных исследований и внедрении современных технологий лечения и профилактики заболеваний", - отметил глава Минздрава Таджикистана. По его словам, особое значение имеет совместная деятельность по таким направлениям, как борьба с инфекционными и социально значимыми заболеваниями, лечение болезней сердца и рака, цифровизация сферы здравоохранения и использование технологий телемедицины.

Также коллеги обсудили вопросы расширения сотрудничества в области академического обмена и реализации совместных исследовательских проектов. В данном контексте наиболее успешными примерами такого взаимодействия были названы семинары для специалистов Таджикистана в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в Москве и Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте детских инфекций. Отмечается, что данные курсы способствуют улучшению ситуации в сфере охраны здоровья матери и ребенка в республике. На встрече также участвовали представители Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) РФ, находящиеся в Душанбе.

Глава Минздрава России прибыл в составе делегации, которая сопровождает президента РФ Владимира Путина в ходе его государственного визита в Таджикистан, начавшегося 8 октября. По итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 октября между двумя странами подписано 16 новых документов о сотрудничестве, включая совместное заявление лидеров двух стран об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.