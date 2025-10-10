В КБР открыли мемориал погибшим в 2005 году сотрудникам ФСИН

Родственникам погибших вручили юбилейные медали "За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом"

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс сотрудникам регионального управления ФСИН по Кабардино-Балкарии (КБР), погибшим в 2005 году во время нападения на Нальчик, а также героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, открыли в столице республики, передает корреспондент ТАСС.

Мемориальный комплекс, состоящий из двух обелисков с именами погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, появился на плацу у здания регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в столице КБР. Здесь же установили стену с именами сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в разные годы.

"К сожалению, пять наших сотрудников погибли в ходе специальной военной операции, 60 наших сотрудников погибли в Великую Отечественную войну. Мемориал мы открываем в преддверии 20-летия даты 13 октября, когда наши сотрудники отстаивали интересы и боролись с террористическими захватчиками, которые напали на наше управление и на другие ведомства. Они являются примером для будущих поколений, для наших детей, внуков", - рассказал начальник УФСИН по КБР Александр Демидов.

Открытие мемориала посвятили 80-летию Победы, Году защитника Отечества и 20-летию отражения нападения на Нальчик. Родственникам погибших сотрудников вручили юбилейные медали "За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом", которые указом главы КБР специально подготовили к этой дате.

"Хочу от имени родственников, сотрудников, погибших от рук бандитов, выразить всему личному составу свою глубокую признательность за то внимание и заботу, которые мы неизменно проявляете все эти 20 лет", - отметил отец погибшей сотрудницы ФСИН Элины Кашежевой.

История нападения на Нальчик в 2003 году

13 октября 2005 года на Нальчик напали, по разным данным, от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть, несколько оружейных магазинов. В результате погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадал 131 сотрудник силовых структур и 92 жителя города.

Указом главы КБР с 2008 года 13 октября объявлено в регионе Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.