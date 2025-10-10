Над восстановлением питания ЗАЭС начали работать сразу после его отключения

Сроки возобновления внешнего электроснабжения пока неизвестны

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Процесс, направленный на восстановление внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, был начат сразу же после его отключения из-за повреждения последней высоковольтной линии "Днепровская" в результате обстрела ВСУ. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что должно "пройти некоторое время, прежде чем электросетевое соединение будет восстановлено, обе стороны взаимодействовали по этому вопросу конструктивным образом".

"Процесс, призванный помочь восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, был запущен еще в первые дни, после того, как получила повреждение высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская". Надо понимать, что это история не просто про ремонтно-восстановительные работы, но и про создание условий для их безопасного проведения в ситуации постоянных обстрелов территорий, прилегающих к станции и Энергодару", - сказала Яшина.

Позже директор по коммуникациям уточнила, что сроки восстановления внешнего питания пока неизвестны. Когда работы проведут, станция известит.

"На данный момент процесс идет, но говорить о завершении пока рано. В связи с деликатностью и сложностью ситуации, как только работы будут проведены - мы сообщим. На настоящий момент электроснабжение собственных нужд станции все так же обеспечивается с помощью резервных дизель-генераторов. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно, его запасы периодически пополняются", - сказала Яшина.