Патриарх Кирилл наградил Фадеева орденом преподобного Сергия Радонежского

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и поздравил его с 65-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Богатый профессиональный опыт, обширные познания, активное участие в решении непростых вопросов общественной жизни, а также внимательное и неравнодушное отношение к нуждам и чаяниям сограждан снискали вам доверие руководства страны, уважение коллег и признательность многих наших соотечественников. Во внимание к вашим трудам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени)", - говорится в поздравлении.

Патриарх особо отметил вклад главы СПЧ "в развитие плодотворного диалога между Русской православной церковью и государственной властью", выразив надежду на успешное продолжение диалога в дальнейшем.

"Желаю вам доброго здоровья и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо России и ее народа", - говорится в тексте поздравления.