Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Патриарх Кирилл наградил Фадеева орденом преподобного Сергия Радонежского

Патриарх особо отметил вклад главы СПЧ "в развитие плодотворного диалога между Русской православной церковью и государственной властью", выразив надежду на успешное продолжение диалога в дальнейшем
Редакция сайта ТАСС
08:55

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и поздравил его с 65-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Богатый профессиональный опыт, обширные познания, активное участие в решении непростых вопросов общественной жизни, а также внимательное и неравнодушное отношение к нуждам и чаяниям сограждан снискали вам доверие руководства страны, уважение коллег и признательность многих наших соотечественников. Во внимание к вашим трудам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (II степени)", - говорится в поздравлении.

Патриарх особо отметил вклад главы СПЧ "в развитие плодотворного диалога между Русской православной церковью и государственной властью", выразив надежду на успешное продолжение диалога в дальнейшем.

"Желаю вам доброго здоровья и неоскудевающей помощи Божией в дальнейшем служении на благо России и ее народа", - говорится в тексте поздравления. 

РоссияКирилл (патриарх)Фадеев, Валерий Александрович