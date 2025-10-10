В Тюмени на форуме преподавателей истории собрались более 200 экспертов

В 2025 году мероприятие посвящено совершенствованию исторического образования в высшей школе и развитию курса "Истории России" для неисторических специальностей

ТЮМЕНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Более 200 представителей вузов, академических институтов и других учреждений сферы образования собрал IV Национальный форум преподавателей истории, который проходит в Тюмени с 10 по 11 октября на площадке Тюменского государственного университета (ТюмГУ), передает корреспондент ТАСС.

Председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев сообщил ТАСС, что курс "Истории России" вернулся в программы неисторических специальностей в полном объеме в качестве обязательной дисциплины. "Была проделана большая работа по подготовке концепции, она активно обсуждалась представителями исторического сообщества", - сказал он. Результатом работы над концептом стал курс, который дает студентам базовые знания истории.

Заведующий кафедрой истории Социально-гуманитарного института ТюмГУ Сергей Шилов уточнил, что в этом году эксперты поделятся опытом внедрения бесшовного исторического образования. Кроме того, на форуме обсудят подготовку научных кадров в аспирантуре, а также этические, нормативные и образовательные стороны использования искусственного интеллекта в учебном процессе. Организаторами форума выступают Министерство образования и науки России, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет.