Акцию "Сохраним лес" поддержали 75 российских регионов

Весомый вклад в акцию по итогам осеннего лесовосстановительного сезона внесет Башкирия

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Высадки деревьев в поддержку всероссийской акции "Сохраним лес" прошли за месяц в 75 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба акции.

"К акции "Сохраним лес" присоединились уже 75 российских регионов. В октябре к высадкам присоединились такие субъекты, как Башкортостан, Хакасия, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Смоленская, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская области и другие", - говорится в сообщении.

Центральные мероприятия проекта также запланированы в ближайшие две недели в Татарстане, Марий Эл, Северной Осетии, Красноярском крае, Самарской, Новосибирской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ставрополье и на Сахалине. Весомый вклад в акцию "Сохраним лес" по итогам осеннего лесовосстановительного сезона внесет Башкирия.

"Масштабы акции "Сохраним лес" в Республике Башкортостан увеличиваются с каждым годом. За время проведения акции в регионе высажено более 10 миллионов деревьев с привлечением 700 тысяч человек", - рассказал министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам чиновника, в этом году регион продолжает развивать лесное хозяйств, активно привлекая к экологическим мероприятиям местных жителей, волонтеров и представителей бизнеса. Согласно данным Минлесхоза региона, в этом году в регионе укоренят свыше 3,4 млн саженцев.

Организаторы ожидают, что мероприятия проекта пройдут во всех 89 регионах. Высадки в Донбассе и Новороссии также пройдут в рамках программы экологических гуманитарных миссий. Седьмой сезон акции приближается к середине - согласно заявленным планам регионов, в течение недели в России посадят 35-миллионное дерево проекта.

Об акции

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с всероссийским движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Присоединиться к акции может любой желающий, информация о местах посадок и регистрация участников доступны на сайте: сохранимлесрф.рф. Генеральный информационный партнер - ТАСС.