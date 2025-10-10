Экс-министра обороны Грузии вызвали на допрос по делу о попытке госпереворота

Бачана Ахалая рассматривают в качестве свидетеля

ТБИЛИСИ, 10 октября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая вызван в МВД на допрос по делу о попытке госпереворота в Грузии 4 октября. Об этом сообщило МВД Грузии.

"В рамках уголовного дела о событиях в Тбилиси 4 октября, в департамент центральной криминальной полиции МВД Грузии, в 13:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 10 октября в качестве свидетеля и с целью дачи образца голоса вызван рожденный в 1980 году Бачана Ахалая", - говорится в сообщении.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны более 40 участников беспорядков.

Ранее телекомпания "Имеди" распространила запись телефонного разговора якобы между Ахалаей и одним из главных организаторов митинга, оперным певцом Паатой Бурчуладзе, записанной за несколько дней до проведения акции. В записи, аутентичность которой не была установлена, слышно, как Ахалая дает поручения Бурчуладзе и, в частности, говорит о том, что на предстоящем митинге должна быть пролита кровь.

Ахалая занимал пост министра обороны Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили с 2009 по 2012 год. Он был одним из самых влиятельных чиновников тех времен. Он был задержан в 2012 году после смены власти в стране, признан виновным в различных эпизодах и приговорен к 9 годам тюрьмы. Он вышел на свободу в 2022 году. В оппозиционной деятельности активного участия Ахалая не принимал.