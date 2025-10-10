В Москве 11-13 октября пройдет рейд "СИМ. Велосипедист"

Цель мероприятия заключается в профилактике и предупреждении дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганде соблюдения ПДД велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут в Москве с 11 по 13 октября профилактический рейд среди электросамокатчиков и велосипедистов, направленный на пропаганду соблюдения правил дорожного движения данной категорией водителей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

" С 11 по 13 октября на территории столицы пройдет профилактическое мероприятие "СИМ. Велосипедист". Цель рейда - профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. "Особое внимание автоинспекторы уделят вопросам безопасного передвижения юных участников дорожного движения на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности", - подчеркнули в ГАИ.