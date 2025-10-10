Минпросвещения планирует готовить учителей семьеведения в педвузах

Для преподавателей курса может появиться отдельное соревнование, формат которого нужно проработать, отметил первый зам министра просвещения Александр Бугаев

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Модули семьеведения должны появиться в педагогических университетах России, чтобы подготовить больше специалистов для введения курса "Моя семья" во всех школах страны. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения.

"Курс ["Моя семья"], который проходит сейчас апробацию, безусловно, будет расширяться и предельно дойдет до каждой образовательной организации. И, конечно, потребуются специалисты. <…> Соответствующие модули обязательно появятся в наших педагогических университетах", - сказал он.

Кроме того, замминистра отметил, что для преподавателей курса может появиться отдельное соревнование, формат которого нужно проработать. Это может быть как отдельный конкурс, так и номинация в рамках "Учителя года".

О курсе

Программа внеурочного курса "Моя семья" включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024-2025 учебного года курс проходит апробацию в 42 регионах, для его реализации подготовлены порядка 1,5 тыс. специалистов. Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни. На занятиях ученики обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи. Руководителем рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности является заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.