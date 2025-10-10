Володин посоветовал посетить две восстановленные усадьбы в Смоленской области

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендует посетить усадебные комплексы Шереметевых и Паниных в селе Высокое и деревне Дугино Смоленской области.

"Лучше посмотреть своими глазами, как оживает история. Найдите время, чтобы посетить эти места. Надеюсь, понравится", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он отметил, что на протяжении последних 10 лет в усадьбах велись восстановительные работы, утраченные объекты воссоздавались по сохранившимся чертежам и фотографиям. "Сегодня можно сказать, что эта работа подходит к завершению", - добавил председатель Госдумы.

В восстановленных зданиях будут размещены учебные аудитории, лаборатории и общежития Технологического колледжа. Во дворце графа Шереметева организован музей, а дворец графа Панина оборудован под учебно-лабораторный корпус.

Кроме того, добавил Володин, отреставрирован храм Тихвинской иконы Божией Матери в Высоком, в планах - до Рождества установить иконостас. В Дугино открыл двери воссозданный храм Троицы Живоначальной, регулярно стали проходить службы.

По словам председателя Госдумы, в ходе восстановления усадеб стало многое известно из их истории. Например, село Высокое посещал Михаил Булгаков, когда работал рядом в земской больнице врачом. "В своей фантастической повести "Роковые яйца" он описывает таинственные пруды этой усадьбы. Высокое также попало на страницы его рассказа "Вьюга" из "Записок юного врача" - добавил он.