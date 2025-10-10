Колмозерское месторождение лития не затронет места обитания ценных видов рыб

Проект согласовывается с региональным управлением Росрыболовства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Проектируемое Колмозерское месторождения лития в Мурманской области не затронет места обитания ценных видов рыб. Об этом говорится в проектной документации, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"В реках Тичка и Юнка обитают ценные виды рыбы - кунжа и сиг. Своими проектными решениями мы не затрагиваем эти реки, никаких выпусков сточных вод в эти реки не предполагается, водоохранные зоны деятельностью не затрагиваются", - говорится в документации.

Будущая промышленная деятельность затронет водоохранную зону одного озера, не имеющего названия, в котором водится щука. В этой связи проект согласовывается с региональным управлением Росрыболовства.

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) начнет строительство горно-обогатительного комбината (на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года, рассчитывает запустить его в 2028 году и вывести на полную мощность в 2031 году.