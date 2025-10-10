В Якутии почти 3 тыс. человек написали первый антитеррористический диктант

Задания диктанта состояли из 30 вопросов - тестовых и открытых

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Первый в Якутии антитеррористический диктант состоялся на площадках Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), он охватил почти 3 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"Сегодня, 10 октября, написали первый в регионе антитеррористический диктант, организованный благодаря инициативе Государственного комитета юстиции Республики Саха (Якутия) с участием юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. В вузе были открыты четыре очные площадки, где диктант написали 368 студентов. В онлайн-формате к диктанту присоединились 2 526 жителей республики", - рассказали в вузе.

Как отметила организатор, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета СВФУ Зинаида Корякина, антитеррористических диктантов по стране проводилось не так много, для Якутии это стало первым опытом. "В республике регулярно проводятся различного вида диктанты: исторический, географический, правовой и другие, однако именно в отношении представлений о вреде терроризма и экстремизма не было. Антитеррористический диктант инициирован Государственным комитетом юстиции Республики Саха (Якутия) не просто потому, что в полномочиях этого органа числится правовое просвещение, а, прежде всего, с целью инициировать интерес молодежи к информации о терроризме и экстремизме. Многие знают, что это угроза, но суть, формы проявления и ответственности - нет. Кроме того, диктант включает вопросы о российских традиционных духовно-нравственных ценностях, чтобы сформировать неприятие, отторжение чужой идеологии, особенно если присутствуют экстремистские мотивы, побуждающие к совершению террористических актов, одобрению и призывам к их совершению", - прокомментировала она.

Для подготовки участников были разработаны информационные буклеты пяти видов. Их опубликовали на странице диктанта. Задания диктанта состояли из 30 вопросов - тестовых и кейсовых (открытых). Как уточнила Корякина, вопросы составил профессорско-преподавательский состав юридического факультета СВФУ, также приняли участие представители МВД и Государственного комитета юстиции. Кроме того, участникам показали видеоуроки на тему неприятия идеологии терроризма и на тему традиционных духовно-нравственных ценностей. Видеоуроки направили для дальнейшего использования в образовательные организации республики.

Соорганизатором диктанта также выступил Координационный центр по профилактике экстремизма и терроризма СВФУ. "Как Координационный центр, мы в течение учебного года проводим и другие мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма - это установочные лекции для первокурсников, встречи с кураторами из Министерства внутренних дел Якутии, внимание также уделяем нашим иностранным студентам. Сейчас мы проводим конкурс видеороликов "Просто о важном" среди школьников и студентов, в рамках которого они смогут продемонстрировать свое понимание темы "Противодействие терроризму". Эта тема действительно сложная, но именно в этом заключается одна из наших главных целей - донести важные и серьезные вопросы на доступном языке", - сказала руководитель Координационного центра СВФУ Саргылана Нестерева.