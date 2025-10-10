"Единая Россия" передала бойцам СВО письма от участников "Диктанта Победы"

Всего в рамках проекта "Письмо Герою" было собрано около 17 тыс. посланий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" передала бойцам специальной военной операции письма поддержки, написанные участниками всероссийской акции "Диктант Победы". Как сообщает пресс-служба партии, всего в рамках проекта "Письмо Герою" было собрано около 17 тыс. посланий.

Церемония передачи состоялась в Музее Победы в Москве с участием представителей Минобороны, Росгвардии, "Почты России", ветеранов СВО, молодогвардейцев и "Волонтеров Победы". Координатор партийного проекта "Историческая память", руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин отметил, что акция продолжает традиции военных лет.

"В годы Великой Отечественной войны граждане всех возрастов писали на фронт письма поддержки. И через 80 лет такие же письма, стилизованные под фронтовые треугольники, пишут школьники, студенты, кадеты, военнослужащие и ветераны - все те, кто поддерживает наших бойцов и осознает, какую угрозу миру несет возрождение неонацизма", - подчеркнул он.

Заместитель гендиректора "Почты России" Алан Козонов добавил, что подобные письма для военных имеют особую ценность. "Бойцы хранят эти письма в своих бронежилетах. Это весточка о том, что о них помнят и ждут дома. Мы гордимся, что можем помогать доставлять слова поддержки - это достойное продолжение традиций Великой Отечественной войны", - сказал он.

По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майора Игоря Сивакова, участие в "Диктанте Победы" приняли более 45 тыс. военнослужащих, членов их семей, курсантов и кадетов. "Письма-треуголки - это символ связи времен. Сегодня они есть практически в каждом месте, где находятся наши бойцы - в блиндажах, на местах приемов пищи и боевых позициях", - отметил Сиваков.

Акция "Письмо Герою" прошла на всех площадках проведения "Диктанта Победы", который "Единая Россия" организует ежегодно. В этом году мероприятие состоялось в седьмой раз: участники за 45 минут ответили на 25 вопросов, часть которых по поручению председателя партии Дмитрия Медведева была посвящена специальной военной операции.