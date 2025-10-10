Получившего ножевые ранения ребенка под Калининградом выписывают из больницы

Мальчик находится в удовлетворительном состоянии

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Получившего в конце сентября ножевые ранения в грудь и спину от 60-летнего мужчины под Калининградом 8-летнего ребенка выписывают из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным следствия, вечером 27 сентября в городе Мамоново 60-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну. Мальчик был госпитализирован в Детскую областную больницу и лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он выжил и быстро пошел на поправку.

"Состояние ребенка удовлетворительное, готовится к выписке из больницы сегодня", - сказала представитель пресс-службы регионального Минздрава. Врачи Детской областной больницы сделали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку, отмечают в ведомстве.

В Минздраве не уточнили время выписки, но обычно, как сказали ТАСС в лечебном учреждении, это происходит во второй половине дня.

Нанесший ранения ребенку мужчина задержан, взят под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Мужчина дал признательные показания.

Как сообщало ранее следственное управление СК РФ по Калининградской области, по возбужденному в отношении мужчины уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Будет дана оценка и действиям должностных лиц органов опеки и профилактики.