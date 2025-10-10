Психологическую поддержку через РКК в 2025 году получили более 110 тыс. человек

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 110 тыс. человек получили психологическую помощь через сервисы Российского Красного Креста (РКК) с начала года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"С начала 2025 года более 110 тысяч человек получили помощь специалистов службы психосоциальной поддержки Российского Красного Креста, как на очных сессиях с психологами в региональных отделениях, так и через дистанционные сервисы РКК - горячую линию первой психологической помощи и чат-бот, работающий на платформе Telegram", - говорится в сообщении.

В частности, горячая линия первой психологической помощи с начала года приняла более 24 тыс. звонков, 82% обратившихся составили женщины, 18% - мужчины. Подавляющее большинство обратившихся - взрослые, но помощь также была оказана 482 детям и подросткам.

Анализ обращений показывает, что на телефонную линию чаще всего звонят в моменты тяжелых личных кризисов: после потери близкого человека, развода, буллинга или потери работы.

Всего с начала 2025 года специалисты РКК обработали более 25 тыс. запросов через чат-бот, и чаще всего люди писали о стрессе и трудностях адаптации, проблемах в отношениях, конфликтах между родителями и детьми, депрессивных и тревожных состояниях, переживании утрат, страхах и буллинге. Так, 59% пользователей - женщины, 41% от общего числа обращений в чат-бот поступило от мужчин. Почти каждый второй пользователь чат-бота - ребенок или подросток: 44% всех обращений поступило от несовершеннолетних.