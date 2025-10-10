В Киевской области без электричества остались 110 тыс. абонентов

В регионе наблюдаются перебои с мобильной связью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует у 110 тыс. абонентов в Киевской области, в регионе также наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник.

"Работаем над возобновлением электроснабжения в Броварском и Бориспольском районах. Сейчас в этих районах действуют экстренные отключения. В настоящее время без электроэнергии 110 тысяч абонентов области", - написал он в своем Telegram-канале.

"Местами наблюдаются перебои с мобильной связью", - добавил Калашник.

Аварийные отключения света продолжают действовать не только в Киевской области, но и в самом Киеве. По данным столичной администрации, на данный момент обесточенными остаются 2 939 объектов инфраструктуры. Общее число обесточенных абонентов не называлось, однако украинские СМИ активно писали о блэкауте в столице.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После этого поступила информация об отключениях света в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Между тем, ранее гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко утверждал в интервью газете El Pais, что Россия не способна погрузить Украину во тьму и уверял жителей страны, что есть все необходимые запасы топлива и производственных мощностей.