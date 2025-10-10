Мирзиёев предложил странам СНГ заключить новое соглашение о признании дипломов
ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ выдвинул ряд практических инициатив, направленных на повышение эффективности взаимодействия экономик стран Содружества, в частности, он предложил подготовить новое Межгосударственное соглашение о взаимном признании дипломов и проведении молодежного форума СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.
"Выдвинул инициативу о новом Межгосударственном соглашении о взаимном признании дипломов и о проведении в Хиве Молодежного форума СНГ с созданием Молодежной лаборатории инноваций", - говорится в сообщении.
По данным пресс-секретаря, глава Узбекистана также предложил подготовить многосторонний план действий по цифровизации и искусственному интеллекту, расширить сотрудничество в науке, образовании и культуре.