В "Юнармии" назвали фейком данные о причастности к отлову бродячих животных

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Документ о причастности "Юнармии" к отлову бродячих собак является поддельным и распространен с целью дискредитации движения. Об этом ТАСС заявил начальник главного штаба "Юнармии" Герой России Владислав Головин.

"Распространяемый в сети так называемый документ о причастности "Юнармии" к программам, связанным с бездомными животными, является откровенным фейком. Юнармейцы одними из первых идентифицировали эту грубую подделку. Хочу подчеркнуть, что "Юнармия" никогда не планировала и не будет планировать ничего, что противоречит нашему уставу и принципам гуманизма. Мы воспитываем сильных духом патриотов Отечества, для которых милосердие и ответственность - неотъемлемые качества", - сказал он.

Головин отметил, что распространение фейка является попыткой дискредитировать "Юнармию" и сформировать ложный образ движения. "Сила духа не в жестокости, а в стойкости, дисциплине и готовности защищать слабых. Этот фейк - попытка создать ложный образ нашего движения, но он лишь демонстрирует крепкость духа юнармейцев, которые всегда стоят на защите правды", - сказал он.