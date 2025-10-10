Кадыров разыграет iPhone 17 для голосующих за символы на 500-рублевой банкноте

Конкурс продлится до 11 октября

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. В Чечне разыграют 10 устройств iPhone 17 среди проголосовавших за символ "Грозного-Сити" для оборотной стороны банкноты в 500 рублей. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Столица Чеченской Республики уверенно движется в лидеры, стремительно набирая голоса за "Грозный-Сити". В связи с этим я объявляю масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих! Будут разыграны 10 единиц iPhone 17. Условия самые простые", - написал Кадыров.

По его словам, конкурс продлится до 11 октября. Победитель будет определен рандомным способом среди тех участников, кто выполнит все условия.

Как сообщалось ранее, голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Представить обновленную 500-рублевую банкноту планируется во втором полугодии 2026 года.