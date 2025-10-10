РЖД начали продажу билетов на турпоезд "Мороз-экспресс" в Великий Устюг

Первый рейс назначили на 23 декабря

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. РЖД начали продажу билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс" в Великий Устюг, первый рейс назначен на 23 декабря, сообщила компания. Всего назначено восемь рейсов поезда.

"Для тех, кто решил в эти новогодние праздники навестить Деда Мороза в его сказочной резиденции, мы назначили 8 рейсов специального турпоезда "Мороз-экспресс" сообщением Москва - Великий Устюг. Первый из них стартует 23 декабря. Продажи билетов уже открыты", - говорится в сообщении.

В этом сезоне к поездке смогут присоединиться жители Ярославля и Вологды. При этом компания отмечает, что билеты "туда" и "обратно" оформляются отдельно, поэтому путешественники могут планировать срок пребывания в Великом Устюге самостоятельно.

В составе поезда "Мороз-экспресс" будут плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.